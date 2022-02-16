Россия перемещает примерно 10 боевых групп в сторону у границы с Украиной, где уже развернуто 100 групп

Об этом сообщил глава внешней разведки Эстонии Микк Марран на брифинге. По его словам, Россия попробует провести «ограниченное» нападение на Украину. Оно будет включать в себя бомбардировку и оккупацию. При это Россия будет избегать городов с большим населением, так как для их контроля требуется много войск.



Марран добавил, что успеха операции на Украине побудит Россию оказывать давление на страны Прибалтики.