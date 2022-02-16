Трюдо: полиция будет решать, применять ли силу к протестующим против антиковидных мер

Сам премьер-министр отметил, что лично он не собирается применять ее. В свою очередь, полиция будет иметь право делать это на основании закон о ЧС, который канадские власти применили в понедельник, заявил Джастин Трюдо.



В Канаде продолжаются акции протесты против антковидных мер. Инициаторами протеста стали дальнобойщики.