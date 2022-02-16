Валерий Соловей покинул СК, допрос завершен, — сообщил его адвокат Алексей Добрынин телеканалу «Дождь*». Соловей проходит по делу в качестве свидетеля, и с него взяли подписку о неразглашении. Вместе с политологом допросили и его сына.

Между тем телеканал RT со ссылкой на источник сообщает, что следователи изучат высказывания Соловья на предмет разжигания розни.

«После обыска Валерия доставили в Следственный комитет России и осуществили допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, которое было возбуждено еще осенью 2021 года по 282 статье — возбуждение ненависти или вражды. Допрашивали в качестве свидетеля», — сказал адвокат Соловья Алексей Добрынин «Эху».

Он отметил, что никакого задержания не было, как ранее сообщалось в СМИ. «Никакого задержания не было. Они спокойно приехали в следственный комитет, его привезли, он позвонил нам и сказал, кто и какой следователь его везет, попросил нас связаться с ним», — отметил он.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.