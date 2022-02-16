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21:34, 16 февраля 2022

Псаки: Россия все еще может напасть на Украину в любой момент

По мнению пресс-секретаря президента США, Россия все еще представляет угрозу Украине из-за наличия войск на границе между странами. При этом Белый дом продолжает быть готов в дипломатическом взаимодействию с РФ.

Также Псаки заявила, что заявления России об обнаруженных массовых захоронениях мирных людей в Донбассе могут оказаться дезинформацией.


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