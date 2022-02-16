Гинцбург: новая вакцина от коронавируса будет содержать вирусоподобные частицы

При этом самого вируса в ней нет, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вакцина является двухкомпонентной и будет защищать от разных вариантов ковида. Если испытания пройдут успешно, она выйдет в гражданский оборот осенью.