Гинцбург: новая вакцина от коронавируса будет содержать вирусоподобные частицы

При этом самого вируса в ней нет, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вакцина является двухкомпонентной и будет защищать от разных вариантов ковида. Если испытания пройдут успешно, она выйдет в гражданский оборот осенью.
2022-02-16T21:14:11+03:00
2022-02-16T21:14:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:14, 16 февраля 2022
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