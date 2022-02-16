В Нижнем Тагиле для воспитанников детского сада и третьеклассников организовали экскурсию по автозаку

Детям показали экипировку росгвардейцев, сообщает издание «Подъём». Инициаторами мероприятия, которое проводилось в рамках месячника защитника отечества, выступили местное отделение всероссийской общественной организации «Боевое братство», фонд поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов, а также один из батальонов городской патрульно-постовой службы. Как отмечается в пресс-релизе мэрии, восторгу детей не было предела.
2022-02-16T21:06:00+03:00
2022-02-16T21:30:45+03:00
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21:06, 16 февраля 2022
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