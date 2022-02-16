В Госдуме предложили снять ограничение на сумму закупки лекарств для лечения редких, орфанных заболеваний

Сейчас законодательством установлено, что максимальная сумма на одного больного не может превышать 1 миллион рублей. В пояснительной записке говорится, что часто врачебная комиссия принимает решение о назначении лекарственного препарата не по международному непатентованному наименованию, а по торговому. Вместе с тем, именно благодаря закупке подлинных, оригинальных лекарств может наблюдаться улучшение состояния здоровья пациента.
2022-02-16T21:03:22+03:00
2022-02-16T21:03:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 16 февраля 2022
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