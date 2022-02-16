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Эксклюзив Эха 20:42, 16 февраля 2022

Жена Валерия Соловья сообщила, что ее муж вышел на связь

Его заканчивают допрашивать, скоро он должен быть дома, передала «Эху Москвы» Светлана Анащенкова. Светлана Анащенкова добавила, что Валерия Соловья допросили в Следственном комитете в качестве свидетеля по уголовному делу. Она отказалась сообщить подробности, сославшись на подписку о неразглашении.



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