Жена Валерия Соловья сообщила, что ее муж вышел на связь

Его заканчивают допрашивать, скоро он должен быть дома, передала «Эху Москвы» Светлана Анащенкова. Светлана Анащенкова добавила, что Валерия Соловья допросили в Следственном комитете в качестве свидетеля по уголовному делу. Она отказалась сообщить подробности, сославшись на подписку о неразглашении.
2022-02-16T20:42:22+03:00
2022-02-16T21:01:42+03:00
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Эксклюзив Эха 20:42, 16 февраля 2022
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