Жена Валерия Соловья сообщила, что ее муж вышел на связь

Его заканчивают допрашивать, скоро он должен быть дома, передала «Эху Москвы» Светлана Анащенкова. Светлана Анащенкова добавила, что Валерия Соловья допросили в Следственном комитете в качестве свидетеля по уголовному делу. Она отказалась сообщить подробности, сославшись на подписку о неразглашении.