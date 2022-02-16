Ашот Хачатурянц также не исключает, что фанаты, которые объявили бойкот мероприятиями, где нужен «паспорт болельщика», поменяют свое решение. По его мнению, в первую очередь закон о Fan ID необходим для обеспечения безопасности на стадионах.
Ранее фанаты 15 из 16 клубов премьер-лиги объявили бойкот Fan ID. Не сделали этого лишь фаната грозненского «Ахмата».
Президент Российской премьер-лиги считает, что Fan ID не уничтожит фанатское движение
Ашот Хачатурянц также не исключает, что фанаты, которые объявили бойкот мероприятиями, где нужен «паспорт болельщика», поменяют свое решение. По его мнению, в первую очередь закон о Fan ID необходим для обеспечения безопасности на стадионах.