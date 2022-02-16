«Левада-центр»: 54% россиян считают неэффективной российскую систему здравоохранения

54% россиян считают неэффективной российскую систему здравоохранения, — такие данные приводит «Левада-центр*». Этот показатель практически не изменился за последние 10 лет.

При этом российской медицине доверяют 22% опрошенных, «в какой-то мере» доверяют — еще 38%.

* "Левада-Центр" - НКО, признанное иностранным агентом.