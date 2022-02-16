«Левада-центр»: 54% россиян считают неэффективной российскую систему здравоохранения

2022-02-16T19:57:57+03:00
2022-02-16T19:58:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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54% россиян считают неэффективной российскую систему здравоохранения, — такие данные приводит «Левада-центр*». Этот показатель практически не изменился за последние 10 лет.
При этом российской медицине доверяют 22% опрошенных, «в какой-то мере» доверяют — еще 38%.
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"Левада-Центр" -
НКО, признанное иностранным агентом.