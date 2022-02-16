Участница отбора на «Евровидение» от Украины сняла свою кандидатуру с конкурса

Алину Паш обвинят в посещении Крыма с российской территории. При этом она говорит, что въезжала с украинской стороны. Тем не менее, в Госпогранслужбе Украины допускают подделку документов и начали дополнительную проверку.
2022-02-16T19:51:10+03:00
2022-02-16T19:59:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:51, 16 февраля 2022
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