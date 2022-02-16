Обыски по делу Валерия Соловья прошли и у его племянника Федора

Силовики забрали всю технику, старые дискеты и книги. Федор Соловей добавил, что забрали телефон его девушки, передают его слова «Осторожно, новости». Он также сообщил, что в силовики пришли к нему, когда дома была была только его девушка. ей пришлось открыть им дверь, поскольку ей угрожали взломать дверь.