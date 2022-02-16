«Рейтинг»: 57% украинцев видят вину России в том, что Минские соглашения не работают

57% украинцев видят вину России в том, что Минские соглашения не работают, — сообщает УНИАН со ссылкой на опрос социологической группы «Рейтинг». Вину Украины в этом видят только 12% респондентов. Больше половины, 63% респондентов сказали, что Украине стоит пересмотреть «Минские соглашения» и подписать новые.