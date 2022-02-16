«Рейтинг»: 57% украинцев видят вину России в том, что Минские соглашения не работают

57% украинцев видят вину России в том, что Минские соглашения не работают, — сообщает УНИАН со ссылкой на опрос социологической группы «Рейтинг». Вину Украины в этом видят только 12% респондентов. Больше половины, 63% респондентов сказали, что Украине стоит пересмотреть «Минские соглашения» и подписать новые.
2022-02-16T19:43:44+03:00
2022-02-16T19:43:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:43, 16 февраля 2022
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