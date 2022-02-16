СМИ сообщили о задержании политолога Валерия Соловья и его сына

У политолога Валерия Соловья прошли обыски. Задержан он сам и его сын. Изъята вся техника, — сообщила интернет-изданию SOTA политик Эльвира Вихарева. По ее словам, неизвестные также приходили к ней самой.
2022-02-16T18:31:12+03:00
2022-02-16T18:35:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 16 февраля 2022
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