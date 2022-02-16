Украинскую лыжницу Валентину Каминскую временно отстранили от ОИ в связи с нарушением антидопинговых правил

Украинскую лыжницу Валентину Каминскую временно отстранили от Олимпийских Игр в связи с нарушением антидопинговых правил. Допинг-проба была взята 10 февраля, там обнаружили запрещенные вещества из списка WADA. Спортсменка может оспорить это решение в CAS.
2022-02-16T18:02:10+03:00
2022-02-16T18:57:33+03:00
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18:02, 16 февраля 2022
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