СК возбудил дело о ведении войны запрещенными методами в Донбассе

Это произошло после обнаружения массовых захоронених мирных донбассцев. В Следственном комитете сообщают, что в августе-октябре 2021 года недалеко от Луганска было обнаружено пять стихийных массовых захоронений. Эксгумированы не менее 295 останков гражданских лиц, которые погибли во время обстрелов со стороны украинской армии, говорится в сообщении СК.