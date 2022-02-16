СК возбудил дело о ведении войны запрещенными методами в Донбассе

Это произошло после обнаружения массовых захоронених мирных донбассцев. В Следственном комитете сообщают, что в августе-октябре 2021 года недалеко от Луганска было обнаружено пять стихийных массовых захоронений. Эксгумированы не менее 295 останков гражданских лиц, которые погибли во время обстрелов со стороны украинской армии, говорится в сообщении СК.
2022-02-16T17:19:10+03:00
2022-02-16T17:28:51+03:00
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17:19, 16 февраля 2022
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