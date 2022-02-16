В НАТО пока не видят признаков отвода российских войск от границ Украины

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. О том же сказал в интервью BBC президент Украины Владимир Зеленский. Ранее российские власти объявили, что часть соединений возвращается в места своей постоянной дислокации после учений. В Москве также сказали о намерении продолжать попытки урегулировать разногласия с Западом дипломатическим путем.