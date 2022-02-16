Попова: в России в 10 регионах происходит снижение заболеваемости коронавирусом

Это случилось за прошлую неделю, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом на систему здравоохранения идет большая нагрузка из-за высоких показателей выявления коронавируса. Распространение болезни больше уходит в восточную часть страны.



Также глава ведомства отметила, что заболеваемость растет во всех возрастных группах, за исключением школьников.