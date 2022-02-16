Мурашко: Свыше 60 тыс. подростков привились от COVID-19 в РФ

Свыше 60 тыс. подростков привились от COVID-19 в РФ, — такие данные привел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, вакцина переносится подростками хорошо. «Сегодня 17% от всех болеющих COVID-19 — это несовершеннолетние. Основная масса — почти 98% — лечится амбулаторно, на госпитализации находятся 10 233 ребенка», — рассказал Мурашко.