Мурашко: Свыше 60 тыс. подростков привились от COVID-19 в РФ

Свыше 60 тыс. подростков привились от COVID-19 в РФ, — такие данные привел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, вакцина переносится подростками хорошо. «Сегодня 17% от всех болеющих COVID-19 — это несовершеннолетние. Основная масса — почти 98% — лечится амбулаторно, на госпитализации находятся 10 233 ребенка», — рассказал Мурашко.
2022-02-16T16:47:31+03:00
2022-02-16T17:05:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:47, 16 февраля 2022
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