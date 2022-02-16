В Рижской думе начали акцию по сбору средств на реконструкцию памятника советским солдатам, освобождавшим город

Идея восстановить памятник принадлежит партия «Русский союз Латвии». На своей странице в Facebook партия пишет, что ее члены регулярно проводят субботники у монумента, однако его состояние становится хуже с каждым годом.



«Русский союз Литвы» отметил, что в 1980-е годы, когда памятник открывали, это стало возможным тоже благодаря народному сбору средств.