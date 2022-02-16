Акции Ericsson падают в ходе торгов после сообщений о возможном перечислении средств ИГИЛ*

О том, что Ericsson могла перечислят средства «Исламскому государству*» в Ираке, сообщили в компании, сославшись на проверку в 2019 году. Она выявила «серьезные нарушения комплаенса» в связи с операциями в Ираке, пишет «Интерфакс». В том числе, проверка выявила «платежи посредникам и использование альтернативных транспортных маршрутов в обход иракской таможни в период, когда некоторые маршруты контролировались террористическими организациями, включая ИГ*».

* «Исламское государство» - террористическая организация, запрещённая в России.