Мосгордума поддержала установку памятника Сахарову большинством голосов

Памятник академику будет установлен на площади Гагарина между зданием Российской академии наук и Нескучным садом. Ранее комиссия Мосгордумы по монументальному искусству уже одобрила установку этого памятника.



Также комиссия одобрила установку памятника Фиделю Кастро в районе Сокол.