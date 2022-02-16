В Госдуме принят закон о борьбе с «договорными» соревнованиями в спорте

К ним будет относиться подкуп спортсменов, судей, тренеров, а также использования инсайдерской информации и отказ предпринимать меры, чтобы предотвратить конфликт интересов. Федерации и лиги должны будут создать перечни информации, которая будет считаться инсайдерской, и опубликовать ее у себя на сайтах.