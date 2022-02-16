Из-за отсутствия компромисса про крипторынку между ЦБ и Минфином, вопрос будет решаться на уровне правительства

Об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. Он также добавил, что Минфин «однозначно» не планирует в ближайшие годы менять шкалу НДФЛ. Также, по словам министра, Россия готова рассмотреть о рефинансировании долга Белоруссии.