Из-за отсутствия компромисса про крипторынку между ЦБ и Минфином, вопрос будет решаться на уровне правительства

Об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. Он также добавил, что Минфин «однозначно» не планирует в ближайшие годы менять шкалу НДФЛ. Также, по словам министра, Россия готова рассмотреть о рефинансировании долга Белоруссии.
2022-02-16T15:38:17+03:00
2022-02-16T15:38:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2980922-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:38, 16 февраля 2022
Загрузка комментариев...