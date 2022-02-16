Госдума приняла законопроект о проведении в Сахалинской области эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов

Госдума приняла в III, итоговом чтении законопроект о проведении в Сахалинской области эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. Его цель — достичь углеродной нейтральности в регионе. Предполагается, что Сахалин выполнит цель уже в 2025 году, сам эксперимент будет длиться до конца 2028-го.