Грушко: информация в СМИ о «планах» РФ по Прибалтике является частью кампании по демонизации России

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко в комментарии агентству ТАСС заявил, что это «абсолютно вытекает» из логики политики информационной кампании против России. Он добавил, что если не будет Украины и Прибалтики, России «припишут» еще какие-нибудь планы.