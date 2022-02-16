Грушко: информация в СМИ о «планах» РФ по Прибалтике является частью кампании по демонизации России

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко в комментарии агентству ТАСС заявил, что это «абсолютно вытекает» из логики политики информационной кампании против России. Он добавил, что если не будет Украины и Прибалтики, России «припишут» еще какие-нибудь планы.
2022-02-16T15:27:26+03:00
2022-02-16T15:27:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:27, 16 февраля 2022
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