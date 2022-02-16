Министр финансов РФ: Россия имеет план на случай введения новых санкций

Антон Силуанов заявил, что у России есть финансовый «щит» — это золотовалютные резервы, низкий долг и бюджетный профицит и правило. При этом министр финансов подчеркнул, что не может сказать, что возможные санкции не будут чувствительны, сначала это приведет к «определенной волатильности».

В случае отключения от SWIFT Россия перейдет на другие способы передачи финансовой информации, в том числе систему ЦБ РФ.

Ранее стало известно, что США и союзники обсуждают вариант изоляции РФ от мировой финансовой системы в случае вторжения на Украину, об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.