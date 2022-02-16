Хуснуллин: повышение ключевой ставки до 9,5% угрозой отрасли жилищного строительства

Ранее на первом заседании в этом году Банк России повысил ее, объяснив это решение высокой инфляцией. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил на правительственном часе, что над решением этой проблемы работают.



По итогам 2021 года ипотечная ставка была 7,5%, и это на 0,2 процентного пункта меньше, чем в 2020 году, добавил вице-премьер.