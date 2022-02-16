Украина вышла из Антитеррористического центра СНГ. Соответствующее решение приняли в Верховной Раде.



«Верховная рада постановила выйти из Решения о создании Антитеррористического центра государств — участников СНГ, подписанного 21 июня 2000 года в городе Москве, и Решения о Антитеррористическом центре государств — участников СНГ, подписанного 1 декабря 2000 года в городе Москве, ратифицированного Верховной радой 4 октября 2001 года», – говорится в сообщении на сайте парламента Украины.