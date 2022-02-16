Эрдоган заявил, что Зеленский позитивно оценивает идею о саммите Турция-РФ-Украина

Ранее Эрдоган заявил о вероятности проведения встречи президентов Турции, России и Украины в случае положительного ответа от Владимира Путина.



Отметим, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна готова принять у себя встречу РФ и Украины в «минском» формате, Анкара готова оказать поддержку. Источник в МИД Турции также заявил, что турецкая сторона планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле с Россией, Украиной, представителями от Донбасса и ОБСЕ.