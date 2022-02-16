В Одессе число желающих получить загранпаспорт на фоне слухов о российском «вторжении» увеличилось в четыре раза. Ажиотаж на получение документов начался с понедельника, рассказала начальник управления Государственной миграционной службы Одесской области Елена Погребняк.

«Работники сервисных центров сейчас обслуживают в три-четыре раза больше желающих получить загранпаспорта, чем обычно», — сказала Погребняк. Она добавила, что в день работникам сервисных центров теперь приходится обслуживать до 400 человек.