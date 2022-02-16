В Совбезе считают, что «антироссийская истерия» США нужна для экономического сдерживания РФ и навязывания Европе американской оборонной продукции. В Совете безопасности отметили, что США поддерживают в боевой готовности ядерное и тактическое оружие на территории Европы. Из-за этого России приходится тратить ресурсы на реагирование на военные угрозы. В Совбезе также заявили, что Пентагон с 2014 г ежегодно тратит $4-5 млрд на антироссийскую программу «Сдерживание агрессии в Европе», более того, В Европе сформирована группировка вооруженных сил США, насчитывающая более 60 тыс. военных, 200 танков, около 150 боевых самолетов.