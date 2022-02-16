США будут расценивать признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР как отказ от Минских договоренностей, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Она подчеркнула, что это станет «четкой и очередной» попыткой РФ подорвать территориальную целостность Украины.

«Если Путин поддержит это обращение, это будет означать, что власть отвергла свои обязательства по Минским соглашениям, которые определяют путь политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей Донбасса, находящихся с 2014 года под контролем

российских прокси», — сказала Шерман.