Донское управление РКН подало в суд на ростовский журнал о поэзии за матерную цитату из письма Тургенева. В опубликованном отрывке классик использовал устаревшее слово, аналогичное современному слову «ублюдок».

Главред издания Владимир Козлов подчеркнул, что журнал имеет маркировку 18+. «Prosodia ни в коем случае не хотела бы сеять брань, но и охранять людей в возрасте 18+ от суждений классиков довольно странно. Ситуация забавная, но все очень серьезно. Страннее всего было бы теперь оказаться в роли мучеников режима. Прошу зажимать за нас кулачки», — заявил он.

Журнал по телефону, в официальном письме объяснил свою позицию Роскомнадзору, но в полученном Козловым протоколе отмечается, что объяснений от редакции не было.