Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали третьими в командном спринте на Олимпиаде

Победу одержала команда Норвегии, показавшая в финале результат 19 минут 22,99 секунды. Вторыми стали финские лыжники, а Большунов и Терентьев отстали от победителей на 4,29 секунды. Ранее российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева стали бронзовыми призерами Игр в Пекине в командном спринте. Победу одержала сборная Германии. Вторыми были шведские спортсменки.
2022-02-16T13:48:33+03:00
2022-02-16T14:05:38+03:00
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13:48, 16 февраля 2022
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