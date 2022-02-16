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13:48, 16 февраля 2022

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали третьими в командном спринте на Олимпиаде

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Победу одержала команда Норвегии, показавшая в финале результат 19 минут 22,99 секунды. Вторыми стали финские лыжники, а Большунов и Терентьев отстали от победителей на 4,29 секунды. Ранее российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева стали бронзовыми призерами Игр в Пекине в командном спринте. Победу одержала сборная Германии. Вторыми были шведские спортсменки.


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