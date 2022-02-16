Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали третьими в командном спринте на Олимпиаде

Победу одержала команда Норвегии, показавшая в финале результат 19 минут 22,99 секунды. Вторыми стали финские лыжники, а Большунов и Терентьев отстали от победителей на 4,29 секунды. Ранее российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева стали бронзовыми призерами Игр в Пекине в командном спринте. Победу одержала сборная Германии. Вторыми были шведские спортсменки.