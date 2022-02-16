Лавров заявил, что Россия сообщила Бразилии о своих дальнейших шагах в обсуждении гарантий безопасности. «Мы подробно сегодня проинформировали наших собеседников о тех шагах, которые мы предпринимаем по поручению президента Путина в диалоге с США и НАТО», — сказал глава МИД РФ.
2022-02-16T13:26:53+03:00
2022-02-16T13:43:05+03:00
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13:26, 16 февраля 2022
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