Лавров заявил, что Россия сообщила Бразилии о своих дальнейших шагах в обсуждении гарантий безопасности. «Мы подробно сегодня проинформировали наших собеседников о тех шагах, которые мы предпринимаем по поручению президента Путина в диалоге с США и НАТО», — сказал глава МИД РФ.