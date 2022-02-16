Лавров заявил, что Великобритания готова выступать против РФ в первых рядах, примером является новый закон о возможности введения санкций. Глава МИД РФ считает, что этот закон не связан с Украиной, а призван воздействовать на стратегические для России отрасли. Министр отметил, что в случае вступления закона в силу, Россия оставляет за собой право на ответные меры.

Лавров также выразил надежду, что Запад проявит сдержанность и не станет поддерживать Великобританию в ее желании запустить новую волну санкций против РФ.