Дмитрий Песков прокомментировал обращение американского президента Джо Байдена к россиянам. Пресс-секретарь Путина отметил, что в Кремле не видят ничего предосудительного в обращении Байдена к россиянам, но без угроз оно бы импонировало гораздо больше.

Песков подчеркнул, что было бы неплохо, если бы Байден призвал украинский народ никогда не стрелять друг в друга.

Представитель Кремля добавил, что российский президент Владимир Путин не собирается по примеру Байдена выступать с обращением к миру и американцам. Песков отметил, что «это неразумно».