Дмитрий Песков: Высокий уровень угрозы нападения Украины на Донбасс сохраняется

В Донбассе сохраняется высокий уровень опасности.

Ранее Песков отметил, что Москва обеспокоена угрозой усиления конфликта на юго-востоке Украины. ВСУ могут развернуть в регионе полномасштабное наступление, добавил представитель Кремля.