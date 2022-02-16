Дмитрий Песков: Высокий уровень угрозы нападения Украины на Донбасс сохраняется

В Донбассе сохраняется высокий уровень опасности.
Ранее Песков отметил, что Москва обеспокоена угрозой усиления конфликта на юго-востоке Украины. ВСУ могут развернуть в регионе полномасштабное наступление, добавил представитель Кремля.
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В Донбассе сохраняется высокий уровень опасности.
Ранее Песков отметил, что Москва обеспокоена угрозой усиления конфликта на юго-востоке Украины. ВСУ могут развернуть в регионе полномасштабное наступление, добавил представитель Кремля.