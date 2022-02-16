Дмитрий Песков: Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

«Какого-то четкого регламента на сей счет не существует», — сказал представитель Кремля. «Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению», — добавил Песков. Вместе с тем он подчеркнул, что признание ДНР и ЛНР не коррелируется с минскими соглашениями.
2022-02-16T12:36:21+03:00
2022-02-16T12:58:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:36, 16 февраля 2022
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