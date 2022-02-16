Дмитрий Песков: Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

«Какого-то четкого регламента на сей счет не существует», — сказал представитель Кремля. «Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению», — добавил Песков. Вместе с тем он подчеркнул, что признание ДНР и ЛНР не коррелируется с минскими соглашениями.