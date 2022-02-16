Столтенберг: НАТО готова к продолжению диалога с РФ и ждет от Москвы ответа на предложения по безопасности

Столтенберг заявил, что НАТО готова к продолжению диалога с РФ и ждет от Москвы ответа на предложения по безопасности. Генсек организации заявил, что поступающие из Москвы сигналы вызывают в НАТО «определенный оптимизм».

«Мы слышим вызывающие определенный оптимизм сигналы из Москвы о готовности к продолжению дипломатических усилий. Это то, к чему постоянно призывает и НАТО. Мы готовы к диалогу. Мы направили России наши предложения по безопасности, и мы ждем ответ на них и выражаем готовность и открытость к диалогу», — сказал Йенс Столтенберг.