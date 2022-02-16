Еврокомиссия подготовила ряд мер на случай сбоев в поставках газа. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что продуманы все возможные сценарии нарушения поставок энергоносителей. Она подчеркнула, что Европе необходимо диверсифицировать поставки и «положить конец зависимости от российского газа».

«Мы разработали срочные меры, предусмотрев все сценарии нарушения поставок энергоносителей в Европу. С учетом всего комплекса принятых решений Европа не испытывает проблем с поставками этой зимой», — отметила фон дер Ляйен.