Анатолий Альтштейн в эфире «Эха Москвы» усомнился, что в Санкт-Петербург действительно достиг 100% иммунизации населения. Вирусолог НИИ им. Гамалеи отметил, что в городе ежедневно продолжают выявлять тысячи заболевших коронавирусом. При таких показателях о полностью сформированном коллективном иммунитете «говорить нельзя».

«Если речь идет об эпидемиологии, о пандемии, у них что, больше нет заболеваний? Там тысячи людей заболевают. О каком стопроцентном иммунитете может идти речь? Ни о каких ста процентах говорить нельзя. Теперь, когда мы говорим о ста процентах, мы учитываем, что у всех людей есть антитела, признаки иммунитета», — заявил эксперт.