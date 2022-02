Об этом она написала у себя в Telegram.

Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и так далее — огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск", — написала дипломат.

Ранее таблоид, ссылаясь на данные разведки США, указал, что Россия начнет наступление на Украину 16 февраля в 4 часа утра. Теперь в материале значится, что вторжение «может начаться в любое время».