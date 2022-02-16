МИД Белоруссии: На страну усилилось санкционное давление со стороны Запада. Глава ведомства Владимир Макей заявил, что, несмотря на это, попытки дестабилизации обстановки в республике провалились, а предприятия страны стали более гибкими и даже смогли нарастить поставки.

«Санкционное давление Запада на нашу страну лишь усилилось. Цель уже даже не маскируется. Нужно дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, удушить экономику и вызвать падение уровня жизни максимального числа населения. Уже ясно, что попытки эти провалились и никогда не будут достигнуты. Мы выросли из коротких штанишек, у нас есть союзники и партнеры, понятны наши интересы. Мы не позволим относиться к Беларуси без уважения», — сказал министр.