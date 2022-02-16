Оперштаб: В России за последние сутки выявлено 179 284 заболевших COVID-19

748 человек умерло. Госпитализированы 19 573 заболевших. Выздоровели 172 468.

Тем временем, в Москве за сутки выявлено 11 262 новых заболевших коронавирусом

87 человек умерли. Госпитализированы 1 036 человек, полностью выздоровели – 37 779.