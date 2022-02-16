В МИД Китая считают, что раздувание США угрозы российской агрессии негативно сказалось на Украине. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь заявил, что из-за «искусственно созданной напряженной атмосферы» Украина пострадала экономически, а также ухудшились условия жизни граждан.

«В течение последних нескольких дней американская сторона раздувала угрозу войны, искусственно создавала напряженную атмосферу, что нанесло серьезный удар по экономике, социальной стабильности и условиям жизни народа Украины, а также усилило сопротивление

в продвижении переговоров и диалога соответствующих сторон», — считает Вэньбинь.