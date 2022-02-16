В Рио-де-Жанейро в результате сходя оползня и сильного наводнения погибли 23 человека. Больше всего пострадал муниципалитет Петрополис. Повреждены жилые дома и автомобили, затоплены дороги.

Президент страны Жаир Болсонару, который сейчас находится в Москве, поручил незамедлительно оказать помощь всем пострадавшим. «О трагедии, произошедшей в Петрополисе, я узнал из Москвы. Я провел телефонные разговоры с министром регионального развития Рожериу Маринью и министром экономики Паулу Гуедесом для оказания немедленной помощи пострадавшим, а также провел разговор с министром обороны генералом Брагой Нету, который сопровождает меня в России», — написал Болсонару в Twitter.