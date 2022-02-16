Замглавы РКН: В ближайшее время Роскомнадзор начнет применять меры к компаниям в рамках закона о «приземлении»

Замглавы РКН заявил, что в ближайшее время Роскомнадзор начнет принимать меры к компаниям в рамках закона о «приземлении». В первую очередь это затронет рекламную деятельность. Вадим Субботин подчеркнул, что санкции к компаниям, так и не начавшим выполнять требования РКН, будут рассмотрены до конца февраля.

Согласно закону о «приземлении» (от 1 января 2022 года), зарубежные интернет-сервисы с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо.