В российском правительстве предложили ввести налог на Steam, чтобы обеспечить финансирование патриотических игр. Также дополнительный налог может коснуться таких иностранных площадок, как PlayStation Store и Epic Games Store. Предполагается, что это обеспечит фонду поддержки патриотических видеоигр до 10 миллиардов рублей ежегодно.
2022-02-16T09:59:08+03:00
2022-02-16T10:31:54+03:00
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09:59, 16 февраля 2022
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