В российском правительстве предложили ввести налог на Steam, чтобы обеспечить финансирование патриотических игр. Также дополнительный налог может коснуться таких иностранных площадок, как PlayStation Store и Epic Games Store. Предполагается, что это обеспечит фонду поддержки патриотических видеоигр до 10 миллиардов рублей ежегодно.